Молния оказалась сигнальной ракетой

Как выяснилось, в бывший Дом быта, который находится рядом с магазином «Приветливый», попала не молния, а сигнальная ракета.

Версию о молнии в ответ на взволнованные вопросы горожан о происшествии на пр.Генерала Острякова озвучил днем 2 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В офисном здании рядом с ТЦ «Московский» (в бывшем здании Дома быта) прозвучал хлопок. Здание не газифицировано. По предварительной версии спасателей, в крышу ударила молния. От этого в некоторых помещениях разбились стекла в окнах. Возгорания нет, никто не пострадал. Сейчас на месте работает МЧС», — написал он в соцсетях.

Была и другая версия. Жители города сообщали, что молнии никто не видел, грома не слышал, и постили фотографию пожарных у урны с сигнальной ракетой. Мол, ею в Дом быта выстрелил бомж.

На другой день народная версия подтвердилась.

«Вчера спасатели, которые приехали на место происшествия, предположили, что произошел удар молнии. Чуть позже полиция задержала ранее судимого мужчину без постоянного места жительства в Севастополе. В состоянии алкогольного опьянения он запустил судовую сигнальную ракету, которая попала в окна здания. Ракету он нашел, по его словам, в мусорке рядом и решил устроить «фейерверк». Проверка по этому инциденту продолжается», — уточнил 3 октября губернатор.

Каким образом сигнальная ракета оказалась в урне, пока остается неясным.