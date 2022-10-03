Мобилизованных укомплектовали спецамуницией

— Все наши бойцы проходят сейчас обучение на полигоне. Им туда были доставлены теплые спальные мешки, коврики, теплые резиновые сапоги и все, что требуется для укомплектации, а также все, что касается специальной амуниции. Также все наши бойцы укомплектованы всем необходимым защитным оборудованием и снаряжением, — сказал М.Развожаев на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 3 октября.

При этом он отметил, что есть много вопросов, касающихся проведенной мобилизации. По его словам, уже создана специальная рабочая группа, которую он возглавляет и в которую также войдут представители прокуратуры, военного комиссариата, социального блока правительства города, а также отвечающие за телефонную линию «122» сотрудники департамента цифрового развития.

— На наш чат-бот поступило большое количество обращений. Все они будут рассмотрены в течение этой недели и по всем случаям будут даны ответы. Те наши севастопольцы, которые находятся на полигоне, они, правда, уже все зачислены в воинскую часть, — продолжил М.Развожаев.

Он добавил, что на выплату 200 тысяч рублей уже все мобилизованные написали заявления.

— Мы планируем завершить выплаты до конца недели. Тем не менее, по спорным ситуациям будем разбираться. До конца недели каждый, кто обратился с просьбой или жалобой, получит ответ, — заверил глава города.