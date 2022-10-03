Крымчане опять лучше всех считали птиц

Бёрдвотчеры полуострова насчитали 1 и 2 октября 131 вид пернатых, сообщил научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым», орнитолог Игорь Сикорский.

По его словам, наблюдатели увидели массовый пролет белой трясогузки. Из редких птиц замечены вальдшнеп, подорлик малый и подорлик большой. Но чаще всего встречались скворцы, чайки хохотуньи и грачи.

Всего в Крыму в прошедшие выходные, во время проведения Евразийского учета, орнитологи и орнитологи-любители (всего 33 человека) «переписали» более 28 тысяч птиц, относящихся к 132 видам.

В прошлом году бёрдвотчеры учли Крыма 129 видов птиц. Впрочем, как пояснил орнитолог, это не значит, что в этом году птиц стало больше — цифры зависят от биотопов, охваченных переписью.

Народный мониторинг «Евразийский учет птиц» проходил 1-2 октября по всей России — крымчане и севастопольцы принимали в нем участие в четвертый раз. К акции мог присоединиться любой желающий. В результате птиц подсчитывали почти 5,3 тысяч человек со всей России: второе и третье места заняли Ростовская (17155 птиц 35 видов) и Тюменская области (12299 птиц 79 видов). Причем там подсчетам занимались 112 и 373 человека соответственно.

Справка

Биотоп — комплекс факторов среды, необходимых для существования определенных организмов или их сообществ.