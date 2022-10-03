Команда СевГУ завоевала «архитектурный Оскар»

Специалисты кафедры архитектуры и дизайна Института развития города СевГУ получили золотой диплом Союза Архитекторов России за концепцию историко-морфологических кодов Севастополя на 30-м Международном архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве.

Севастопольский государственный университет представил на «Зодчестве» стенд, рассказывающий, как отражается в архитектуре великая история города и какие проекты формируют градостроительную политику Севастополя.

«С большим интересом принял участие в круглых столах, на которых коллеги и эксперты дискутировали, в том числе, и о тех проектах, которые реализуются в Севастополе. Так, интерес архитектурного сообщества вызывает здание будущего Севастопольского театра оперы и балета и первый проект комплексного развития территории, который будет реализован в районе 7 км Балаклавского шоссе», — сообщил о мероприятии главный архитектор Севастополя Николай Гордюшин.

По итогам конкурсной программы СевГУ и правительство Севастополя были отмечены «золотым знаком» в номинации «Развитие территорий и градостроительные решения».

— Это реально прорыв. Впервые Севастополь участвовал на главном профессиональном архитектурном форуме и сразу взял «архитектурного Оскара». Я горжусь! — прокомментировал успех севастопольцев руководитель Института развития города СевГУ Алексей Тихонов.

Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» — событие национального масштаба с зарубежным участием, смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России. Кроме того это площадка для обсуждения самых интересных проектов и актуальных проблем отрасли, а также перспектив градостроительной деятельности. В фестивале участвуют не только архитекторы, реставраторы и строители, но и команды учебных заведений.