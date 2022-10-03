Кадетский корпус на Горпищенко сдадут в октябре

В середине сентября в ходе рабочего визита в Севастополь заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов осмотрел строящийся военными строителями на ул.Горпищенко филиал Санкт-Петербургского Кадетского корпуса СК РФ.

Масштабная реконструкция на месте бывшего интерната рядом с историческим Малаховым курганом ведется с апреля 2021 года. На территории почти в два гектара построено пять корпусов для будущих следователей. В настоящее время работы завершаются: специалисты устанавливают мебель, оборудование, проводится благоустройство территории.

В работах задействовано 1,3 тысячи человек и 37 единиц техники, сообщает пресс-служба Публично-правовой военно-строительной компании Министерства обороны РФ.

Объявлено, что кадетское училище под ключ сдадут в октябре. После осенних каникул кадеты будут учиться уже не в Инженерной школе, а в собственных помещениях.

Учебное заведение рассчитано на две сотни воспитанников.

На реконструкцию и оснащение здания филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации на месте бывшего интерната на ул.Горпищенко было выделено 710 млн рублей. Трехэтажное здание интерната постройки 50-х годов должны были реконструировать с сохранением всех архитектурных элементов и отделки фасада, но в процессе строительства стена здания рухнула и его полностью демонтировали.

Поэтому к 1 сентября 2022 года сдать первую очередь кадетского корпуса не получилось. Полностью завершить строительно-монтажные работы должны к 31 декабря 2022 года.

На месте советского интерната будут построены учебный, жилой и спортивный корпуса; гараж на четыре машины с административно-хозяйственными помещениями; КПП, блочно-модульную газовую котельную-водогрейку. Предусмотрены криминалистический полигон, полоса препятствий, плац, физкультурные площадки, зона отдыха, хозяйственные площадки и парковка.