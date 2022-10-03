Эпидпорог по ОРВИ уже превышен

По заболеваемости ОРВИ наблюдается увеличение числа заболевших, о чем 3 октября в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщила главный санитарный врач города Анна Мелюх.

— У нас от подлежащих вакцинации за один месяц получили прививку всего 13,7% детей и 19,1% взрослых. Кампания по вакцинации продолжается три месяца (сентябрь-ноябрь). Сейчас наблюдается превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу, — сообщила А.Мелюх.

В качестве реакции на ее доклад, губернатором Михаилом Развожаевым было поручено распространить информацию, что наряду с ревакцинацией по ковиду, проводится вакцинация по гриппу.

Также прозвучало, что вакцина по гриппу есть для детей и взрослых.

— Действительно, по правительству чувствуется, по количеству открывающихся листов. Поэтому надо усилить профилактику, — заметил М.Развожаев.

Вместе с тем на совещании было отмечено, что уровень заболевания ковидом заметно снизился.

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, на амбулаторном лечении сейчас находятся 532 человека, в стационарах заняты 104 коек из 197 развернутых под ковидных больных. В отделении реанимации — 18 человек.

На вопрос о наличии назальной противоковидной вакцины, В.Денисов пояснил, что пока в город она не поставлена, ищут, где купить. Ожидается, что будет позже.