Дума рассмотрит проекты о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ

Государственная Дума на пленарном заседании в понедельник, 3 октября, рассмотрит четыре проекта федеральных конституционных законов о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также законопроекты о ратификации соответствующих международных договоров, подписанных 30 сентября.

Документы на рассмотрение палаты внес президент России Владимир Путин 2 октября, тогда же Конституционный суд РФ признал договоры соответствующими основному закону страны, сообщил ТАСС.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября включительно. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Церемония подписания договоров о принятии регионов в состав Российской Федерации состоялась 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в присутствии членов обеих палата российского парламента, глав регионов.

Согласно договорам, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области считаются принятыми в Российскую Федерацию с даты подписания договоров — 30 сентября текущего года. При этом, каждый из договоров «временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации».

Планируется, что депутаты примут все четыре проекта федеральных конституционных законов сразу в трех чтениях.

Границы и гражданство

Согласно документам, ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик, чьим государственным языком будет русский, при этом они сохранят свои названия. Херсонская и Запорожская области также войдут в состав России в качестве отдельных субъектов Федерации. Согласно договорам, они останутся областями.

Проекты о ратификации договоров о принятии в РФ четырех новых субъектов устанавливают в том числе их границы. Так, пределы республик и областей будут определяться их границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». В международных договорах уточняется, что границы, сопряженные с территорией иностранного государства, будут государственной границей РФ. При этом, как указано в проектах федеральных законов, ДНР и ЛНР входят в РФ в границах 2014 года, установленных в их конституциях.

Согласно договорам, жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей со дня принятия этих регионов в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе им дан месяц. При этом проекты конституционных законов уточняют, что лица, проживающие в новых субъектах, приобретают российское гражданство при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

Переходный период

Согласно проектам конституционных законов, со дня принятия новых регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Как заявил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроекты закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении лиц, проживающих на территориях образуемых субъектов РФ и формируют систему защиты их прав и свобод. Так, гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Кроме того, согласно законопроекту, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи, выданные ранее в ДНР, ЛНР, а также на Украине.

Кроме того, до 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ.

Денежные единицы и бюджет

Согласно законопроектам, денежной единицей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 1 января 2023 года будет российский рубль, до конца 2022 года в субъектах будет допускаться обращение украинской гривны. При этом Центробанк РФ установит особенности деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений.

Также с 1 января 2023 года в новых субъектах Федерации будет применяться бюджетное законодательство РФ. Законопроекты предусматривают, что бюджеты новых регионов будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

Кроме того, согласно документам, до 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины.

На территории новых субъектов также устанавливается специальный режим регулирования градостроительной деятельности до 1 января 2028 года. После этого процессы градостроительной деятельности будут приведены в полное соответствие с Градостроительным кодексом РФ.