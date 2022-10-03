До конца года подключат еще тысячу светоточек

Установка наружного освещения выполняется в соответствие в планом, доложил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 3 октября.

По его словам, на сегодня обслуживается 39 738 светоточек, до конца года планируется довести этот показатель до 40 700. Уже установлены 1203 опоры освещения, смонтированы 4134 осветительных прибора и линии наружного освещения длиной 102 тысяч метров.

— Планируется восстановить в рамках госзадания 1308 единиц осветительных приборов, на сегодняшний момент уже 1580 единиц эксплуатируются, что на 20 % больше, чем планировалось, — отметил Е.Горлов.

Он также напомнил, что в рамках соглашения с правительством Москвы должны установить 3 024 светоточек, уже смонтировано 2 554 единицы (84%).

По словам Е.Горлова, освещены тротуарные проезды второстепенные на 27 объектах, 10 детских площадок, выполнены 48 мероприятий по Фиолентовскому шоссе, второму этапу Лабораторного шоссе и дорога к пляжу Омега.

Выполнены работы по наружному освещению сел Оборонное, Родное, Вишневое, Терновка, Колхозное, Морозовка, Орлиное, Павловка (вторые этапы), Передовое, Дальнее, Пироговка, Фронтовое, поселок Андреевка.

Сейчас ведутся изыскательские работы на следующий период, это будет 210 новых объектов наружного освещения.

Е.Горлов также доложил, что недавно предпринятый объезд показал обеспеченность на 99% горения ранее установленного диодного освещения при нормативном показателе — 95%.