Впервые за восемь лет в Крыму убирают рис

На полуострове впервые за восемь лет началась уборочная кампания риса. Ожидается, что урожай в Крыму составит порядка 4 тысяч тонн, из которых около 30% будет использовано для сева в следующем году.

«Первый за восемь лет посев стал возможным только благодаря нашим доблестным воинам. Именно они разблокировали Северо-Крымский канал, с их помощью крымчане получили доступ к днепровской воде», — заявил глава РК Сергей Аксенов.

В этом году аграрии засеяли площадь в 712,2 гектара на территории Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского районов. Семена элитных сортов были предоставлены ФГБНУ «Федеральный научный центр риса». В следующем году посевную площадь увеличат до 4,5 тысячи га.