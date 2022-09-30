В состав РФ вошли четыре новых субъекта

В Кремле подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Документы подписал президент РФ Владимир Путин и главы новых субъектов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область).

Торжественная церемония проходила в Георгиевском зале Кремля. В зале — депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, руководители субъектов страны, делегации ДНР, ЛНР, Запорожской и Хесонской областей, общественные деятели.

Выступление главы российского государства стало первой частью торжественной церемонии. Восемь лет назад В.Путин выступал на подобной церемонии в этом же зале Кремля: тогда в состав России принимали Крым и Севастополь — тоже по итогам референдума.

Независимость ДНР и ЛНР была признана Россией 22 февраля 2022 года. 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Были освобождены Херсонская и Запорожская область (частично).

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября прошли референдумы о присоединении к России. Жители регионов поддержали это решение большинством голосов.

29 сентября Россия признала независимость Запорожской и Хесонской областей.