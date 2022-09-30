В Ботаническом саду КФУ зацвели астры

«На экспозиции «Большая поляна» представлены три вида астры в наиболее распространенных фиолетово-голубых и розово-бордовых гаммах: ново-английская, ново-бельгийская, Фарера и порядка десяти сортов астры кустарниковой. В высоту растения могут достигать до 1,5 метра. Сейчас период их массового цветения», — рассказала И.Казакова.

Полюбоваться осенними цветами посетители ботсада смогут до конца октября.