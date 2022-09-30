В Ботаническом саду КФУ зацвели астры
В Ботаническом саду Крымского федерального университета расцвела коллекция многолетних астр, сообщила старший преподаватель кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования, куратор коллекции астр Ботсада КФУ Ирина Казакова.
«На экспозиции «Большая поляна» представлены три вида астры в наиболее распространенных фиолетово-голубых и розово-бордовых гаммах: ново-английская, ново-бельгийская, Фарера и порядка десяти сортов астры кустарниковой. В высоту растения могут достигать до 1,5 метра. Сейчас период их массового цветения», — рассказала И.Казакова.
Полюбоваться осенними цветами посетители ботсада смогут до конца октября.