Урожай яблок в этом году больше, чем в прошлом

Крымские аграрии уже собрали порядка 50 тысяч тонн яблок, что на 10 тысяч тонн больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом в самом разгаре уборка яблок осенних сортов.

«Хочу отметить, что ежегодно площадь яблоневых садов на полуострове увеличивается. Например, за последние пять лет было заложено более 1,5 тысяч гектаров. Сейчас уже общая площадь яблоневых садов в Крыму в сельхозорганизациях составляет более 6 тысяч гектаров, однако в плодоносящем возрасте находятся около 5 тысяч гектаров», — сообщила первый замминистра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

Самые крупные яблоневые сады растут в Красногвардейском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах. А на предприятии «Грушевские сады» под Судаком, сейчас собирают яблоки сортов «Голден Делишес» и «Джеромини». Позже приступят к сбору «Фуджи», «Грени Смит» и «Пинк Леди».

Вся продукция реализовывается и в Крыму и на материке: Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Уфе.

Кстати, в этом году в Севастополе также увеличился урожай яблок с одной тонны (в прошлом году) до 7,4 тонны (по данным на середину сентября) в этом. Увеличение площадей яблоневых садов на 60 гектаров и благоприятная погода повлияли и на уровень нынешнего урожая.