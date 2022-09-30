Стритрейсеров лишат возможности гонять по парковке в Балаклаве

Перехватывающая парковка на ул.Крестовского не охраняется, поэтому по ночам на ней устраивают гонки. Ситуация изменится, когда парковку возьмут в аренду некие предприниматели.

Об этом заявил глава Балаклавского района Евгений Бабошкин в эфире «правительственного часа».

«Есть одна перехватывающая парковка, но ее мало, и мы сейчас ведем разговоры с департаментом транспорта о том, чтобы ее облагородить. Я еще удивляюсь, что нет вопросов про наших стритрейсеров, которых даже я у себя слышу, когда они гоняют на этой парковке. Там нет охраны, там просто нет никакого обустройства и это постоянные жалобы. Полиция приехала — они разъехались, полиция уехала — они опять приехали. У нас есть предприниматели, которые готовы взять эту парковку, поставить там охрану, шлагбаум, вывозить мусор», — заявил глава муниципалитета.

По словам Е.Бабошкина, Балаклава нуждается в большой многоуровневой парковке. В этом году ситуация с парковочными местами усугубилась из-за строительства яхтенной марины, так как была перекрыта западная часть бухты. Возникла проблема и с электромобилями, которые развозят туристов — ее разрешили с помощью ГИБДД.

Напомним, несколько лет дрифтеров Севастополя притягивала стоянка у торгового центра «Муссон». Жители Стрелецкой бухты не могли спать из-за визга тормозов и рева двигателей по ночам. Проблему решили, перегородив стоянку бетонными блоками и мощными бетонными же надолбами, мешающими самодеятельным гонщикам «жечь резину».