Севморпорт будут делить на две части

Профсоюзам порта обещали сохранить весь коллектив предприятия. Таков был ответ депутатов на обращение профсоюзных организаций Севморпорта, с которым они обратились в постоянный комитет по экономике заксобрания Севастополя.

Причиной обращения стала обеспокоенность по поводу текущего экономического состояния предприятия, а также перспектив его федерализации.

«Заявители вынуждены были обратиться к нам для принятия неотложных мер на уровне Законодательного собрания Севастополя, направленных на обеспечение жизнедеятельности и финансового оздоровления подведомственного департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предприятия. С учетом негативного действия международных санкций, запрета со стороны Черноморского флота в связи с проводимой СВО, задержкой начала навигации круизного судна «Князь Владимир», задержкой арендных платежей валовый доход предприятия снизился. Кроме того, Севморпорт оказался в такой сложной экономической ситуации в связи с передачей всех пассажирских катеров, паромов и причалов в ведение ГУПС «Севэлектроавтотранс», — говорится в обращении.

В результате всего перечисленного порт лишился выручки в размере 140 миллионов рублей в год.

Как прозвучало, в настоящий момент Севморпорт в состоянии обеспечить выплату заработной платы персоналу, частичную уплату налогов и сборов исключительно за счет продажи оставшегося движимого и недвижимого имущества, непригодного к эксплуатации.

В тексте обращения также приведены данные о кредиторской задолженности предприятия, которая составляет 175 миллионов рублей, и эта сумма постоянно растет.

Представители первичных профсоюзных организаций Севморпорта заявили о необходимости финансовой поддержки предприятия и выделении финансовой помощи для его оздоровления. Предприятие находится под угрозой прекращения работы по основной деятельности и массового увольнения сотрудников.

Люди без работы не останутся

О результатах рассмотрения обращения «Севастопольской газете» рассказал председатель профсоюзной организации работников водного транспорта Севастопольского морского порта Дмитрий Якимчук.

По его словам, лидерам профсоюзных организаций было обещано, что коллектив предприятия без работы не останется, поскольку люди являются основой порта.

— Нам пообещали, что сокращения не будет. Согласно имеющейся дорожной карте 300 человек планируется забрать в новое предприятие, созданное под эгидой Агентства морского и речного транспорта. Оставшимся 110 сотрудникам предоставят рабочие места в рамках ГУПС «Севморпорт», — рассказал Д.Якимчук.

Он указал, что решения приняты под гарантию директора департамента транспорта Павла Иено и зафиксированы в протоколе заседания.

Д.Якимчук также уточнил, что ГУПС «Севморпорт» собираются разделить на две части. Часть, что находится в Камышовой бухте, подвергнется федерализации и войдет в состав нового предприятия. Работникам существующего ныне предприятия (Морвокзал и причалы) предоставят рабочие места. Дорожную карту развития последнего должен предоставить депутатам Законодательного собрания гортранс.

Правда, никаких сроков выполнения принятых решений обозначено не было.

— Теперь мы хотим получить протокол данного заседания, который станет своеобразной гарантией принятого решения, — пояснил Д.Якимчук.