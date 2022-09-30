Росгвардейцы сдали кровь для раненых бойцов

Процедура приема крови и ее компонентов прошла одновременно в двух учреждениях – в севастопольском «Центре крови» и военно-морском клиническом госпитале. Перед этим каждый росгвардеец прошел обследование на отсутствие противопоказаний.

«Для наших сотрудников и военнослужащих Росгвардии это не первое доброе дело. На протяжении многих лет личный состав регулярно сдает кровь для всех нуждающихся. Сегодня мы получили еще одну возможность и пришли на помощь нашим коллегам», — рассказал начальник УКДП полковник полиции Владимир Соболев.

Севастопольские росгвардейцы регулярно участвуют в донорских акциях. Так, несколько сотрудников уже имеют звание почетного донора России, каждый из них сдал кровь более 40 раз.