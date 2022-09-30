Режим ограничения полетов продлен до 10 октября

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части РФ до 10 октября, говорится в сообщении Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

При этом с 1 октября в аэропорту Калининграда вводится режим «открытое небо»: иностранные компании смогут летать из него без посадки в своей стране. Обычно компании конкретной страны могут осуществлять перелеты только в аэропорты и из аэропортов своей страны.

Ограничение на полеты на уге и в центральной части России действует с 24 февраля — с начала проведения специальной военной операции на Украине.