ПСБ выдал в Севастополе потребительских кредитов на 350 млн рублей

С начала работы офиса в Севастополе ПСБ выдал потребительские кредиты на сумму 350 млн рублей, сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Отмечено, что в третьем квартале банк наблюдает более чем трехкратный рост в сравнении с показателями первых месяцев работы.

«Мы видим высокую востребованность кредитных продуктов ПСБ у жителей Севастополя. Это обусловлено широкой линейкой кредитных программ, среди которых есть предложения для отдельных категорий клиентов — военнослужащих, врачей, работников бюджетной и IT-сферы, госслужащих и т.д.», — пояснил управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.

Он уточнил, что Севастопольский филиал ПСБ насчитывает более 3,2 тысяч клиентов.

Банк начал работу в Севастополе с апреля 2022 года.