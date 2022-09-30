Приглашают на митинг в честь вступления новых территорий в РФ

В пятницу, 30 сентября, в 17.00 в Севастополе на пл.Нахимова состоится митинг в поддержку воссоединения освобожденных территорий с Россией.

Принять участие в митинге могут все, кто желает поддержать жителей освобожденных территорий и военнослужащих, сообщили в пресс-службе правительства города.

Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится в Москве в 15.00 в Кремле.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ в ДНР проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

28 сентября руководители освобожденных территорий попросили Президента Владимира Путина включить их в состав Российской Федерации.

Президент России 29 сентября подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области», — говорится в документе.

Независимость ДНР и ЛНР была признана Россией 22 февраля 2022 года.