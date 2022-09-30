Пойманным за пьяную езду водителям показали разбитые автомобили

Акцию «Севастополь за трезвое вождение» сотрудники ГИБДД провели совместно с уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН по Республике Крым и Севастополю на городской специализированной стоянке.

Туда привозят транспортные средства после смертельных аварий.

На фоне разбитых автомобилей прозвучал рассказ о наиболее резонансных ДТП, которые произошли по вине нетрезвых автомобилистов. Результаты этих трагедий увидели участники мероприятия — водители, привлеченные к уголовной ответственности за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, без изоляции от общества.

Водители своими глазами увидели искореженный и вырванный кусками металл, темно-бурые пятна на обивке и раскрошенные стекла. Увиденное произвело неизгладимое впечатление на участников профилактического мероприятия, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Госавтоинспекция предупреждает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является самым потенциально опасным правонарушением и призывает каждого водителя помнить, что он ответственен не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих, и не забывать, что дорога — это не место для экспериментов.