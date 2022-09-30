Подсчитают перелетных птиц

Народный мониторинг «Евразийский учет птиц» пройдет 1-2 октября по всей России — участие в нем четвертый год подряд примут крымчане и севастопольцы. К акции сможет присоединиться любой желающий.

По словам научного сотрудника ФГБУ «Заповедный Крым», орнитолога Игоря Сикорского, народный мониторинг проводится в ходе осенней миграции птиц. Это помощь специалистам, а заодно и активный отдых для самих учетчиков. Участники (их еще называют бёрдвотчерами) должны будут провести наблюдение за птицами с определением их видового и количественного состава и заполнить анкеты-отчеты.

Бёрдвотчеры полуострова смогут присылать свои наблюдения и после завершения Евразийского учета — до 10 октября.

Для орнитологов-любителей дается подробная инструкция наблюдения за пернатыми. Например, если учет будет проводиться в городе, то нужно заранее наметить маршрут, проходящий по скверам, паркам или природным территориям, а также вдоль прудов и озер, где есть водоплавающие и околоводные птицы. Птиц можно считать от выхода из дома до возвращения обратно. Передвигаться надо со скоростью не более 2 км/ч, а вот по времени ограничений нет.

Итоги учета публикуются непосредственно в день его завершения. Днями наблюдения начинается Международный фестиваль птиц, который продлится весь октябрь. В рамках фестиваля птиц в странах-участницах пройдут сотни специальных экскурсий (в заповедниках, парках), различные конкурсы для знатоков птиц.

В прошлом году в Евразийском учете птиц приняли участие волонтеры и орнитологи из 61 российского региона — более пяти тысяч человек. Тогда бёрдвотчеры насчитали 191 945 особей, принадлежащих к 310 видам. В ряде регионов по инициативе координаторов прошли соревнования между школами.