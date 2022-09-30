Пальмы в Ялте проходят профилактику

В Ялте приступили к третьему этапу обработки пальм от вредоноского мотылька. Кроме того, городские власти составляют расширенный реестр пораженных бесхозных пальм, чтобы «понимать масштаб бедствия».

«Всего на балансе Зеленстроя более полутысячи пальм. Однако важная комплексная работа — обрабатывать необходимо все участки, вне зависимости от формы собственности», — рассказала мэр города Янина Павленко в своем телеграм-канале.

По ее словам, согласно правилам благоустройства, содержание и обработка пальм на частных участках — обязанность их владельцев. Для них специально был разработан информационный листок с подробными рекомендациями. Но пальмы еще растут на муниципальных и незакрепленных ни за кем территориях. Обработку бесхозных деревьев дополнительно проведут также осенью.

Две предыдущие обработки провели весной и летом.

Болеть и погибать пальмы начали несколько лет назад. Выяснилось, что они заражены тропическим пальмовым мотыльком и пальмовым долгоносиком. Предполагалось, что опасных насекомых завезли на полуостров из Италии. Осенью прошлого года сотрудники Зеленстроя всем больным деревьям начали ставить «капельницы».