Обещают улучшить качество мобильной связи и интернета

Качество мобильной связи и интернета станет лучше после того, как в городе установят больше вышек связи. Об этом сообщила директор департамента цифрового развития Александра Осипова в эфире группы правительства Севастополя в сети «Вконтакте».

По ее словам, в настоящее время в регионе реализуются два проекта, связанные с установкой вышек связи государством и инвестором.

Еще одним фактором успеха станет привлечение в Севастополь нового оператора, о чем А.Осипова сообщила в качестве инсайлерской информации, с анонсом, что новый оператор сможет обеспечить достаточно высокое качество связи.

- Это будет обеспечено как раз за счет довольно плотного покрытия, потому что сейчас текущее количество базовых станций по городу меньше, чем то, что планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года, – пояснила глава департамента.

А.Осипова уточнила, что планируется установить 52 базовые станции, преимущественно в районах с небольшой численностью населения.