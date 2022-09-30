На атомные специальности в СевГУ зачислены абитуриенты из Энергодара

Почти 200 молодых людей из республик Донбасса и граждан Украины зачислены в Севастопольский государственный университет по итогам приемной кампании 2022 года, в том числе в Институт ядерной энергии и промышленности поступила первая группа абитуриентов из города атомщиков Энергодар Запорожской области.

«На первый курс зачислены более 10 студентов из Энергодара. Они зачислены как соотечественники — существует особый порядок, когда такая категория абитуриентов может поступить по итогам вступительных экзаменов, проводимых вузом. Оплату жилья для ребят взяла на себя администрация Энергодара», — рассказала директор Института ядерной энергии и промышленности Юлия Омельчук.

Она пояснила, что поступившие ребята настроены на работу в Росатоме: «Они из города-спутника, дети атомщиков. Они знают, что у них в городе самая большая в Европе атомная электростанция, хотят работать в отрасли».

Еще несколько студентов — жителей Энергодара перевелись из украинских вузов. Их зачисление пока продолжается.

По данным приемной комиссии СевГУ, уже в этом году в университет зачислены 193 гражданина Украины, Донецкой и Луганской народных республик. При этом часть этих ребят ранее учились в других вузах, и сейчас переводятся в Севастополь. Количество таких поступивших не окончательное, так как зачисление продолжается.

«Проведенный в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдум не повлияет на условия обучения для студентов, которые поступили в СевГУ по квотам или как соотечественники и получают сейчас образование на бюджетной основе», — отметил первый проректор СевГУ Денис Ярыгин.