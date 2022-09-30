Карта-путеводитель «Севастополь-1910» расскажет о гражданской истории города

Первое издание путеводителя «Севастополь-1910» в 150 экземпляров быстро раскупили, потому было принято решение о переиздании карты, с удвоением тиража.

Речь идет об уникальном издании, которое сами авторы называют путешествием в прошлое любимого города. Карта включает исторический план, описание 49 объектов и готовых маршрутов и вступительный текст.

— Мы подошли к работе со всей тщательностью, опираясь только на научную литературу, — поделился в соцсети севастопольский историк Степан Самошин.

Он рассказал «Севастопольской газете», что сама идея путеводителя возникла из понимания, что гражданская история Севастополя известна гораздо меньше, чем военная и желания исправить такую ситуацию. Тем более, что в городе и по сей день отсутствует исторический музей. Вот почему в путеводителе нанесли старые названия улиц, а также ранее существовавшие интересные объекты.

За основу взяли карты Севастополя, изданные 110 лет назад.

— На каждой стороне мы кое-что рассказали о тех объектах, которые существовали изначально и еще тогда издатели сочли их важными. К ним мы добавили еще парочку, на наш взгляд, интересных объектов. Получилась такая интересная и карта, и путеводитель, с маршрутом, по которому может пройти каждый человек самостоятельно, с изображением этих объектов. Причем, мы включили и большинство сохранившихся, и утраченные, — рассказал С.Самошин.

Авторы путеводителя не сомневаются, что многим интересно, что было в той или иной части города, тем более, что история города полна драматических событий, в которых принимали участие не только военные, но также самые обычные и совершенно необычные горожане.

Сейчас путеводитель можно заказать, зайдя на страничку ВКонтакте «Архитектура Севастополя» по ссылке https://vk.com/archsevastopol.

Однако в связи с очевидным интересом к изданию, авторы в настоящее время договариваются о распространении с сетью книжных магазинов города.