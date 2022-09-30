К открытию фестиваля «Мануфактуры Севастополя» все готово

Для этого создается площадка для творческого общения, обмена идеями и помощи начинающим художникам — фестиваль «Мануфактуры Севастополя», который стартует 5 октября.

Руководитель проекта, директор Ассоциации предприятий производителей по продвижению сувенирной продукции и товаров народно-художественных промыслов «Чайка Крыма» Ольга Махонина рассказала о его подготовке.

— Идея фестиваля родилась давно. С 2016 года нашей командой была проделана большая работа по сохранению и возрождению культурного наследия нашего города. Проведен ряд исследований, проанализированы архивные материалы. За это время появилось много наработок по интеграции наследия в креативную индустрию нашего региона. Один из них — первый региональный фестиваль «Мануфактуры Севастополя», — рассказала руководитель проекта.

Главной площадкой для фестиваля выбрали СПХК прежде всего потому, что в этом учебном заведении аккумулированы все специальности, имеющие непосредственное отношение к творческим профессиям.

В рамках фестиваля запланированы конференция, форум, семинары, мастер-классы, которые проведут ведущие специалисты в области народных промысел и ремесел.

— Это позволит студентам не только познакомиться с историческим аспектом севастопольских мануфактур, но и повысить профессиональный уровень. Фестиваль также создаст условия для обмена опытом, концептуальными идеями, даст толчок развитию и профессиональному продвижению всех участников. Кульминацией фестиваля станет конкурс коллабораций смежных специальностей, — дополняет коллегу координатор проекта, преподаватель декоративно-прикладного искусства художественного колледжа Юлия Работяжева-Черняева.

Участие в конкурсе предполагает как индивидуальную, так и групповую работу. Конкурс будет проходит в два этапа. Первый — в дистанционном формате. Все обучающиеся колледжа могут поучаствовать в разработке логотипа фестиваля. Второй этап будет очным. Участники объединятся в команды по три человека — художник, дизайнер и швея. Художник разработает подробный эскиз в стиле севастопольской кистевой росписи. После чего передаст свою работу дизайнеру. Тот должен перевести эскиз в векторный формат при помощи графического редактора. Далее в соревнование включится специалист по конструированию и моделированию швейных изделий. Его задача — раскроить будущее изделие — сумку-шоппер, нанести на материал детали эскиза, а затем сшить.

Конкурсные работы будут оцениваться в следующих номинациях: лучший стикер с логотипом фестиваля; лучший эскиз; лучшая векторная графика; лучшее швейное изделие; самая компетентная команды.

По данным организаторов, принять участие в фестивале изъявили желание более двухсот человек.

— В этом фестивале меня заинтересовала возможность узнать о новой технике, которую с смогу в дальнейшем использовать в своей работе. Сам конкурс интересен возрождением утраченных промыслов, есть возможность получить новые навыки, — комментирует свое желание участвовать в проекте студентка второго курса отделения декоративно-прикладного искусства СПКХ Анастасия Конькова.

Как выяснилось, больше всего ей хочется расписать поднос и расческу, так как это функциональные и необходимые в быту предметы, а значит, будут пользоваться спросом.

А вот ее сокурсница — Розалия Одинцова мечтает создать растительный орнаментом из георгин и нанести эскиз на корсет.

Для победителей конкурса смежных профессий предусмотрен подарочный фонд — памятные профессиональные наборы: краски, ножницы, кисти. Награды вручат победителям за первые три места в пяти номинациях, кроме того, все участники фестиваля получат сертификаты и дипломы.

— Мы хотим заинтересовать детей в их профессии. На сегодняшний день сложилась ситуация, когда они учатся, получают специальность, но в результате только 20% выпускников остаются в профессии, — уточняет О.Махонина.

Первый фестиваль «Мануфактуры Севастополя» проводится Ассоциацией предприятий производителей по продвижению сувенирной продукции и товаров народно-художественных промыслов «Чайка Крым», при содействии СПХК и поддержке департамента внутренней политики.