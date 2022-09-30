Аварийный сбросной коллектор переключен на новый

С 29 сентября стоки с КОС «Южные» идут на глубоководный коллектор в районе Голубой бухты по новому коллектору.

«Наблюдались утечки, причем значительные. Переключение на новый коллектор позволил всё это исключить, — рассказал инспектировавший ход работ по реконструкции КОС «Южные» и.о.директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов. По его словам, пока сброс в бухту осуществляется по старому глубоководному выпуску, но в рамках реконструкции заменят и его.

Работы выполняет «Региональная строительная компания». Строительство должно завершиться в 2024 году, цена контракта — 6,6 млрд рублей.

Проект КОС «Южные» предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 куб.м/сутки (сейчас у города канализационных стоков 70-80 куб.м/сутки), глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки КОС до уреза воды. Протяженность трубопровода — 1,7 км.

Сейчас на объекте строится административно-бытовой корпус, проводится внутренняя гидроизоляция лотковой части здания механической очистки сточных вод, ведется подготовка бетонирования радиальных отстойников.

Из проекта исключено строительство отдельных очистных в Балаклаве. Вместо этого будет выполнена реконструкция напорного коллектора, благодаря которому весь сток канализации из Балаклавы будет самотеком идти на КОС «Южные» — в Камышовую бухту. Работы по проектированию такого решения уже начались.