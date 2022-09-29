Жидиловцам пообещали решить их транспортные проблемы

Жители ул.Генерала Жидилова обратились в департамент транспорта и записали видеообращение к губернатору Севастополя с просьбой организовать движение общественного транспорта в их район в интересах людей. На призыв о помощи откликнулось заксобрание.

В ходе расширенного заседания постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя депутаты обсудили обращение жителей этого микрорайона по вопросу транспортной доступности, сообщила пресс-служба городского парламента.

Требования жидиловцев, высказанные в видеобращении к губернатору, озвучил председатель комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов.

— Граждане просят пустить транспортные средства большей вместимости, добавить маршрутные автобусы в часы пик, — рассказал В.Камзолов.

Из других предложений — продлить маршрут автобуса №1 до бухты Камышовой, усилить контроль за интервалом его движения, поскольку он часто нарушается, особенно в ночное время. Люди просят вернуть троллейбус №22 и сократить интервал движения автобусов по маршруту №28.

Присутствующий на заседании директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено в ответ сообщил, что некоторые меры уже приняты. Продлен маршрут №28 (Троицкая – Малахов Курган), интервал движения автобусов на нем сокращен. А возможность возвращения троллейбусного маршрута в микрорайон ул.Жидилова департамент рассмотрит в ближайшее время.

Парламентарии в свою очередь обратились с просьбой привлечь депутатский корпус к вопросам, связанным с разработкой маршрутной сети на следующий год. Кроме того, члены комитета высказали необходимость ужесточения ответственности перевозчиков за невыполнение своих обязательств.