Заработал чат-бот для вопросов о частичной мобилизации

Все вопросы, связанные с частичной мобилизацией, жители Севастополя могут задать роботу в чат-бот @mob92_bot в соцсети Телеграм.

«Сегодня вечером запустим чат-бот для обращений по частичной мобилизации. Вышли актуальные изменения по IT-специальностям, кто имеет право на отсрочку. Люди тоже могут уточняющие вопросы свои присылать на эту тему. Продолжаем работу по всем обращениям», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Обещано, что информация из чат-бота оперативно будет доступна для всех ответственных ведомств.

Кроме того, на всей территории Российской Федерации в связи с Указом Президента и по поручению председателя Правительства задействована «горячая линия» «122» для решения вопросов по частичной мобилизации. Звонки принимаются ежедневно с 10.00 до 20.00.

Чат-бот — это программа, которая имитирует реальный разговор с пользователем. Чат-боты позволяют общаться с помощью текстовых или аудио сообщений на сайтах, в мессенджерах, мобильных приложениях или по телефону.