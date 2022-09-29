Загсы массово регистрируют браки в ускоренном порядке

Мобилизованные россияне могут расписаться без предварительной записи. В Севастополе таких пар, которые экстренно решили создать семью, по оценке городского Управления ЗАГС, «очень много».

«Приходят каждый день, были и во вторник, и в среду, будут и сегодня. Некоторых расписываем в этот же день, кого-то, по их желанию — на следующий. Приходят нарядные», — рассказали в загсе.

Точную цифру срочно узаконивших свои отношения подсчитают позже. Пока самая большая нагрузка приходится на загс Гагаринского района, но и остальные работают в усиленном режиме.

Многие молодожены давно живут вместе, но только мобилизация подтолкнула их к решительному шагу. У некоторых пар уже есть дети.

«В стране объявлена частичная мобилизация — это особое обстоятельство. Мобилизованному обязательно нужно предоставить документы: повестка из военкомата или справка из военкомата. То есть в любом случае данный факт должен быть подтвержден документально», — объяснили в загсе.

Подобный «свадебный бум» наблюдается практически во всех российских регионах. Кстати, в начале августа была зафиксирована обратная тенденция: за первое полугодие 2022 года в РФ число разводов выросло на 3,3% по сравнению январем — июнем 2021.

Согласно статье 11 Семейного кодекса РФ, при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления. Частичная мобилизация, объявленная в России, подходит под это определение.