Выставку про корабль «Святой Александр» посетило более пятисот человек

На Михайловской батарее открыта постоянная выставка «Назад в будущее. Ожившая история корабля «Святой Александр». В экспозиции представлены чугунная мортира, банник, картечь и другие предметы с корабля, который потерпел крушение у мыса Тарханхут еще в конце 18 века.

Артефакты были найдены подводной археологической экспедицией в Караджинской бухте — месте множества кораблекрушений. Остатки «Святого Александра» были обнаружены тульскими аквалангистами в 2005 году благодаря документам, сохранившимся в военно-морском архиве Санкт-Петербурга. Спустя десять лет туда была направлена экспедиция Русского географического общества, Института востоковедения РАН и СевГУ.

История у корабля короткая и несчастливая. В сентябре 1786 года «Святой Александр» отправился в сове первое плавание из Николаева, чтобы пополнить ряды Черноморской эскадры. Уже через 10 часов с момента отплытия корабль наскочил на риф и в течение нескольких дней был разбит волнами. Часть вооружения удалось снять, какое-то имущество с корабля успели эвакуировать. Капитана хотели сослать на галеры, но позже с него все обвинения сняли, так как причиной крушения признаны непредвиденные обстоятельства.

После реставрации найденные предметы были переданы в фонды военно-исторического музея фортификационных сооружений «Михайловская батарея». С открытия выставки — 23 сентября, ее посетило уже около 500 человек.

Как сообщили специалисты музейного комплекса, на ней представлены: гак поворотный, предназначенный для оснащения грузовых концов, строп и талей; чугунный балласт; ручной лот для измерения глубины; вязанная картечь; мортира редкой конструкции голландского инженера Минно Ванн Кегорна. Есть здесь и другие артефакты, найденные в акватории Севастополя, а также в районе устья реки Бельбек — корабельные гвозди, свинцовый котел и свинцовые бруски.

А в центр экспозиции разместили греческую амфору с клеймом «Дама Триойя». Это клеймо говорит о том, что сосуд был произведен владельцем частной гончарной мастерской Даматриосом, 4 век до н.э. Эта амфора была найдена в акватории Севастополя.