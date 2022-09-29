Установили зоны охраны Бельбекской группы береговых батарей

Соответствующее постановление принято 28 сентября на внеочередном заседании правительства Севастополя.

Проект постановления в рамках исполнения 73-ФЗ предложила утвердить и.о.начальника управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Светлана Никитина.

- К утверждению предлагается два типа зоны охраны: зона охраняемого ландшафта и зона регулируемой застройки. Первая проходит от магистральной дороги Севастополь-Саки до самого памятника и запрещает какое-либо строительство, кроме объектов инженерной инфраструктуры – сетей и дорог, – пояснила С.Никитина, добавив, что возможно благоустройство, но при условии сохранения ландшафтных характеристик.

- Это в концепции туристического кластера на Северной стороне. Это все обсуждали в рамках мастер-плана, чтобы там потом просто можно было привести в порядок эту территорию, – уточнил губернатор Михаил Развожаев.

Чиновница Севнаследия также сообщила, что устанавливаются зоны регулирования застройки (ЗРЗ), предусматривающие ограничения, в частности, по высотности, чтобы сохранить визуальное раскрытие на памятник.

- Ограничения по высотности распространяются на зону ЗРЗ, которая ближе к морю расположена, там максимальная высотность 13 метров, она распространяется как на новые, так и на реконструкцию существующих объектов капитального строительства, – пояснила С.Никитина.

В свою очередь, заместитель губернатора Мария Литовко уточнила, что никакое капитальное строительство там и не планируется, там просто будет территория благоустраиваться.