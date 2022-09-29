Расселят восемь аварийных домов

Документ представил 28 сентября на внеочередном заседании правительства города и.о.директора департамента капитального строительства города Севастополя Игорь Ахмедов.

Проект постановления разработан в соответствие с федеральным законом, согласно которому должна быть разработана региональная программа в виде отдельного документа. Ресурсное обеспечение мероприятия производится из Фонда содействия реформированию и средств города Севастополя в соотношении 65% на 35%.

Участником региональной программы также являются департамент по имущественным и земельным отношениям и департамент городского хозяйства в части мероприятий по формированию и выделению в государственную собственность земельных участков под аварийным жилым фондом и сносу аварийного жилья.

— Это те восемь аварийных домов (примерно 4 тысячи кв. метров), включающие 72 помещения. Это будет 208 человек, которые встали на учет после 2017 и до 2021 года, — пояснил И.Ахмедов.

Он уточнил, что фонд дает 240 млн руб, их разбили по годам: на 2022 год — 81 млн руб. При этом из бюджета города в этом году не нужно ничего выделять.

По словам И.Ахмедова, в сумме за счет бюджета Севастополя до 2026 года понадобится 131 млн рублей.