Расселят восемь аварийных домов
В правительстве Севастополя утвердили региональную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Документ представил 28 сентября на внеочередном заседании правительства города и.о.директора департамента капитального строительства города Севастополя Игорь Ахмедов.
Проект постановления разработан в соответствие с федеральным законом, согласно которому должна быть разработана региональная программа в виде отдельного документа. Ресурсное обеспечение мероприятия производится из Фонда содействия реформированию и средств города Севастополя в соотношении 65% на 35%.
Участником региональной программы также являются департамент по имущественным и земельным отношениям и департамент городского хозяйства в части мероприятий по формированию и выделению в государственную собственность земельных участков под аварийным жилым фондом и сносу аварийного жилья.
— Это те восемь аварийных домов (примерно 4 тысячи кв. метров), включающие 72 помещения. Это будет 208 человек, которые встали на учет после 2017 и до 2021 года, — пояснил И.Ахмедов.
Он уточнил, что фонд дает 240 млн руб, их разбили по годам: на 2022 год — 81 млн руб. При этом из бюджета города в этом году не нужно ничего выделять.
По словам И.Ахмедова, в сумме за счет бюджета Севастополя до 2026 года понадобится 131 млн рублей.