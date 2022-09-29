Подписание договоров о принятии в РФ новых территорий пройдет 30 сентября

Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится в пятницу, 30 сентября, в 15.00 в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Завтра в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий», — сказал Песков в четверг. «Будет объемное выступление президента [РФ Владимира] Путина на этом мероприятии. Это не послание президента Федеральному собранию, очень важно не путать», — подчеркнул он. «Это другой формат, послание президента состоится позже, будем своевременно об этом информировать», — цитирует Д.Пескова ТАСС.

Он уточнил, что на церемонии в Кремле в состав России будут приняты четыре новые территории, а Президент встретится с главами Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в Кремле, на полях церемонии.

Договоры о вхождении территорий в состав РФ будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом.

«В любом случае, сначала будет подписание», — указал Д.Песков, отвечая на вопрос о том, почему мероприятие запланировано на 30 сентября, а заседание Совета Федерации — только на 4 октября

Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября включительно. В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучал следующим образом: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?». Ранее Путин сообщил, что Москва поддержит решение, которое будет принято на этих референдумах.