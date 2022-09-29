Подозреваемый в убийстве в баре задержан

Житель Балаклавского района заключен под стражу по подозрению в убийстве посетителя пивного бара на пр.Генерала Острякова. Ему уже предъявлено обвинение, сообщили в ГУ СК по Крыму и Севастополю.

По версии следствия, вечером 23 сентября между мужчинами произошел конфликт, в результате которого 44- летний злоумышленник нанес оппоненту удар ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скончался. Нападавший скрылся.

«Необходимо отметить, что преступление было совершено исключительно на почве бытового конфликта. Обвиняемый и потерпевший находились в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Криминалисты провели тщательный осмотр места преступления и прилегающую территорию и обнаружили выброшенный преступником нож. Личность подозреваемого установили оперативно и задержали. Обвинение ему предъявлено по статье «Убийство». Расследование продолжается.

В социальных сетях распространилась информация, что погибший 36-летний мужчина пришел в бар с женой, а конфликт возник из-за смысла звучавшей в заведении песни на английском языке.