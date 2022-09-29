На советников директоров школ выделят почти 3 млн рублей из федерального бюджета

На зарплату советникам директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях выделят 2,714 млн рублей.

Соответствующее постановление принято 28 сентября на внеочередном заседании правительства.

- Принятие постановления связано с необходимостью проведения мероприятий по финансовому обеспечению расходов на оплату труда с 1 сентября этого года должности советника директора школ по воспитанию, – доложила и.о.директора образования Лариса Сулима.

По ее словам, средства поступят не из регионального бюджета,

- После заключения финансового соглашения с Министерством просвещения РФ эти средства будут доведены до нас из федерального бюджета, – сообщила Л.Сулима.