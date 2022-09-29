Четыре гектара земли на пр.Античный переоформили по поддельным документам

Чиновник Севреестра вывел из собственности Севастополя в пользу коммерческой структуры земельный участок на сумму свыше 238 млн рублей, зная, что документы на него поддельные.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста-эксперта отдела государственной регистрации недвижимости Севреестра, утверждено прокуратурой Севастополя, сообщает пресс-служба ведомства. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, с причинением тяжких последствий,

По версии следствия, 9 ноября 2021 года подозреваемый, будучи должностным лицом Севреестра, осуществил госрегистрацию права собственности коммерческой организации на земельный участок площадью более 4,3 га по пр.Античный в Севастополе. Затем он зарегистрировал переход права собственности на указанный участок к иному юридическому лицу. При этом специалист знал, что регистрация права собственности коммерческой организации проведена на основании поддельных документов, содержащих недостоверные сведения, и противоречит требованиям действующего законодательства.

Таким образом из собственности города незаконно безвозмездно выбыл земельный участок стоимостью свыше 238 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Арбитражным судом Севастополя был удовлетворен иск департамента по имущественным и земельным отношениям об истребовании этого земельного участка в собственность города.