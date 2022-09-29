Больница скорой медицинской помощи подорожала на 2,4 млрд рублей

Соответствующее постановление принято 28 сентября на заседании правительства Севастополя.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, постановлением вносятся изменения в государственную программу системы здравоохранения Севастополя в связи с проведенной государственной экспертизой. В результате стоимость строительства больницы увеличилась на 2,4 млрд рублей.

Еще ранее было заявлено, что строительство больницы скорой медицинской помощи отстает от графика по причине роста цен на строительные материалы. Из-за этого пришлось пересчитывать сметы и переделывать проектную документацию.

Напомним, что больница скорой медицинской помощи является частью строящегося медицинского кластера, в состав которого, помимо больницы скорой медицинской помощи, войдут онкологический центр, психиатрическая больница, патологоанатомический центр и медицинский колледж. Эти медицинские учреждения строят в районе хутора Пятницкого.