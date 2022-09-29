Больница скорой медицинской помощи подорожала на 2,4 млрд рублей
Стоимость строящейся больницы скорой медицинской помощи возросла на 2,4 млрд рублей.
Соответствующее постановление принято 28 сентября на заседании правительства Севастополя.
Как сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, постановлением вносятся изменения в государственную программу системы здравоохранения Севастополя в связи с проведенной государственной экспертизой. В результате стоимость строительства больницы увеличилась на 2,4 млрд рублей.
Еще ранее было заявлено, что строительство больницы скорой медицинской помощи отстает от графика по причине роста цен на строительные материалы. Из-за этого пришлось пересчитывать сметы и переделывать проектную документацию.
Напомним, что больница скорой медицинской помощи является частью строящегося медицинского кластера, в состав которого, помимо больницы скорой медицинской помощи, войдут онкологический центр, психиатрическая больница, патологоанатомический центр и медицинский колледж. Эти медицинские учреждения строят в районе хутора Пятницкого.