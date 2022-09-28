В Севастополе звонили по номеру «122» чаще остальных городов

Активнее других россиян обращались в службу «122» по вопросам частичной мобилизации жители Севастополя, Воронежской и Пензенской областей, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

По словам зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко, всего было обработано почти полмиллиона звонков граждан.

«Среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты. Нами ведется рейтинг субъектов. На сегодняшний день наиболее оперативно на звонки отвечают в Ненецком автономной округе, Кабардино-Балкарской Республике и Оренбургской области. Недозвоны практически отсутствуют в Кемеровской, Мурманской областях и Карачаево-Черкесской Республике», – сказал Д.Чернышенко.

Наибольшая доля недозвонов фиксируется в Саратовской, Ростовской областях и Республике Ингушетия. Не соответствует нормативу время ожидания ответа оператора в Камчатском крае и Псковской области.