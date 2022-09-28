Улицу Суворова ремонтируют уже вне всяких сроков и графиков

Капитальный ремонт улицы Суворова уже не укладывается ни в какие сроки. На это в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя указал губернатор Михаил Развожаев.

Таким образом он отреагировал на доклад директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено.

Тот начал было рассказывать, что улицу Суворова ремонтируют согласно очередному графику, который к тому же разбит на три этапа.

— Нет, вы не в графике уже давно идете! — возмутился глава города, припомнив, вероятно, что капитальный ремонт объекта должен был быть завершен в августе 2021 года, с переносом на конец 2021-го и с теперь уже переносом еще на год. К этому времени ремонт стал скандальным и вызывающим у горожан досадную иронию.

— В новом графике работы проводятся силами Севавтодора, к 1 декабря работы должны быть завершены, — попытался сгладить неловкость П.Иено.

— Никаких сроков по этой улице не существует! — прервал его М.Развожаев, поручив отдельно обратить на это внимание.

В ходе предшествующего доклада П.Иено сообщил, что в текущем 2022 году запланировано 10 объектов капитального ремонта протяженностью 12,3 км.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день, введены в эксплуатацию пять объектов протяженностью 4,7 км: дороги по улицам Тараса Шевченко, Авдеева, Адмирала Владимирского, Революции 1905 года, Карантинной. В работе находятся еще пять объектов протяженностью 7,5 км. Это подъезд к парку Победы, улицы Летчиков, Суворова, Садовая (с.Вишневое) и Горпищенко.

— Улица Горпищенко находится в высокой степени готовности, в текущем месяце планируем закончить работу. Сейчас работает комиссия по приемке данного объекта, получаем замечания, будем устранять и в конце месяца введем улицу Горпищенко в эксплуатацию, — пообещал П.Иено.