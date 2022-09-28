Троллейбусы перешли на осенне-зимнее расписание

С наступлением осени сокращено время движения троллейбусов на маршрутах №1, №10 и №12, сообщили в пресс-службе ГУП «Севэлектроавтотранс» им.Круподерова».

В диспетчерской транспортной организации объяснили «Севастопольской газете», что для движения троллейбусов действует летнее и зимнее расписания. В зимний период движение сокращается, фактически это означает, что последние рейсы с маршрута снимаются, троллейбусы заканчивают работу раньше.

Напомним, что с июля движение на маршруте №12 было продлено до часа ночи. Теперь же последний троллейбус с 5-го км уходит в рабочие дни в 23.05, а в выходные — в 23.09.

В последний рейс троллейбус №1 в рабочие дни от ул.Макарова отправляется в 21.58, в выходные — в 22.03, от бухты Стрелецкой — в рабочие дни в 22.41, в выходные — в 22.46.

Троллейбус №10 последний рейс из бухты Камышовая в рабочие дни делает в 22.56; в выходные — 0.14.

Актуальное расписание размещено на сайте Севэлектроавтотранса.