Ремонт дорог следующего года хотят начать уже в этом

- Планируем до конца сентября 2023 года закончить контрактацию 2023 года и в текущем году приступить к данным работам, – оптимистично доложил директор транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено 26 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

При этом он сообщил, что общее кассовое освоение ремонтов автомобильных дорог в рамках нацпроекта на момент доклада составляет 79,2 %.

Также П.Иено напомнил, что в рамках федеральной программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения» дополнительно было выделено на 2022 год 525,7 млн рублей. В рамках данного финансирования выполняется ремонт 8 объектов протяженностью 26,6 км.

- По состоянию на сегодняшний день, введены в эксплуатацию 6 объектов протяженностью 21 км, общее кассовое освоение по ремонту автомобильных дорог в рамках федеральной программы составляет 87,88%, – отчитался П.Иено.

Что касается контрактации на 2022 год, то, по его словам, в настоящее время законтрактованы 38 объектов, протяженностью 15,8 км на сумму 324,2 млн рублей, назвав капитальный ремонт путепровода на Госпитальном спуске на сумму 317,6 млн рублей. Также, по его словам, заключен контракт на ремонт 4-х мостов на сумму 178 млн протяженностью 164,8 метров.

Другое дело, что на просьбу губернатора Михаила Развожаева перечислить все объекты, чтобы горожане имели информацию, о чем идет речь, глава гортранса пообещал разместить такой список на сайте правительства.

- Не только список, но и визуализацию. Это же общая стратегия развития города! – поправил его глава города.