Референдумы на освобожденных территориях признаны состоявшимися

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях подвели итоги референдумов о вхождении в состав РФ. Голосование, которое проходило с 23 по 27 сентября, во всех освобожденных регионах признано состоявшимся.

По данным ЦИК ДНР, общее количество избирателей в республике — 2 187 691 человек. Проголосовать пришли 2 133 326 человек — явка составила 97,51%. За вхождение в Россию высказались 99,23%.

Как сообщает ЦИК ЛНР, «за» проголосовало 98,42% жителей республики. При этом ТАСС опубликовал более подробную информацию: явка в ЛНР составила 94,15%, проголосовали 1 662 607 человек.

В Херсонской области приняли участие в голосовании 571 001 человек, или 78,86% избирателей. Вхождение в состав России поддержали 87,05% проголосовавших (497 051 человек), против высказались 12,05% (68 832).

В Запорожской области на референдум пришли 541 093 человека (85,4% от общего числа избирателей). Проголосовали «за Россию» 93,11% — 430 268 человек.