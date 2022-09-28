Просят принять ЛНР в состав России

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в среду, 28 сентября, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ на правах субъекта федерации, сообщает ТАСС .

«Уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации!» — говорится в обращении Пасечника, которое транслировал республиканский телеканал «Луганск-24».

Руководитель республики уточнил, что подписал предложение, адресованное президенту РФ, о принятии ЛНР в Россию в качестве нового субъекта.

Л.Пасечник отметил, что жители ЛНР на протяжении восьми лет подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны Киева.

«На протяжении восьми лет жители Луганской Народной Республики подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны киевского режима. В бессильной злобе от безуспешных попыток вторгнуться на территорию ЛНР и неудач в открытом бою с защитниками республики неонацисты только усилили террор и обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры, уничтожают школы, больницы, детские сады. Киевский режим, подстрекаемый Западом, не щадит никого: гибнут старики, женщины и, самое страшное, дети», — уточняется в обращении.

Кроме того, он заявил, что ни одно государство, помимо России, и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева в Донбассе. Вместе с тем он уверен, что военные преступники предстанут перед справедливым судом. «Цивилизованный» в кавычках мир молчит. Ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева на Донбассе. Все эти восемь лет только Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса, и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание», — говорится в обращении.

Глава ЛНР поблагодарил Президента РФ за признание независимости республики в феврале 2022 года и отметил историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом РФ.

«Жители Луганщины искренне благодарны вам за признание независимости республики в феврале 2022 года. Это решение имело для нас огромное значение. Мы осознаем историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом Российской Федерации. Знаем, что Донбасс — часть России, уже восемь лет воюем за нашу мечту — вернуться в родную гавань», — уточняется в обращении.