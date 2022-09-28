Поездку на междугородных рейсах можно оплатить банковской картой

На междугородных автобусах в Крыму стала доступна безналичная оплата. Теперь пассажиры могут рассчитаться за проезд банковскими картами и с помощью смартфонов, на которых установлено специальное приложение.

Проект по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда в Крыму при участии РНКБ начался в 2020 году. На сегодняшний день к ней присоединились все транспортные компании. Сейчас валидаторами оборудовано более 2,5 тысяч городских и пригородных автобусов, сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

В частности, безналичный расчет возможен по маршрутам от Симферополя до Джанкоя, Котельниково, Судака, Черноморского, Феодосии и Армянска. А также из Красноперекопска в Джанкой и Стерегущее и ряда других.

На рейсы в Севастополь нововедение пока не распространяется, так как это соседний субъект.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас 90% пассажиров в транспорте используют карту для фиксации проезда, из них 51% — для оплаты, 39% — для учета льготного проезда. В 2023 году также планируется обеспечение возможности фиксации бесплатного проезда льготных категорий граждан на междугородних маршрутах.