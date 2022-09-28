На «Огурце» начали бить буронабивные сваи

На строительстве двухуровневой транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог Севастополь — порт Камышовая бухта, так называемом «Огурце», в настоящее время ведутся работы по разработке рабочей документации, подготовке территории строительства, а также геодезическим разбивочным работам.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 26 сентября доложил директор департамента транспорта Павел Иено.

— На прошлой неделе приступили к обустройству буронабивных свай. Сегодня первая буронабивная свая выполнена, завтра планируем заливку бетона. Как только сдадим Ялтинское кольцо, начнем интенсивные работы, — сообщил П.Иено.

Интересно, что контракт на выполнение работ по реконструкции транспортной развязки на 5-м км Балаклавского шоссе между ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и компанией ООО «Антей-Стройинвест». Согласно документации срок завершения работ по миллиардному контракту — 20 декабря 2025 года.

Однако в марте 2021 года директор департамента транспорта П.Иено заверял, что «Огурец» сдадут в декабре 2022 года.

Напомним, что транспортную развязку на 5 км Балаклавского шоссе начали строить еще в 2012 году. Потоки машин удалось закольцевать в эллипс только в 2016 году. К этому времени стало ясно, что одноуровневая развязка не справляется с трафиком.

Основной транзитный поток транспорта с трассы «Таврида» должен въезжать в город именно здесь и двигаться по Балаклавскому и Городскому шоссе на Камышовское. Поэтому через «Огурец» запроектировали прямую дорогу вторым уровнем, углубленным под существующую развязку.