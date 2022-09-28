На мобилизованных выделили еще 400 тысяч рублей

К выделенным из резервного фонда 72,4 млн рублей добавили еще 400 тысяч, так как двух мобилизованных не учли.

На внеочередном заседании правительства Севастополя 28 сентября принято постановление о выделении из резервного фонда еще 400 тысяч рублей на оказание единовременной помощи военнослужащим, призванным на территории Севастополя по мобилизации в соответствие с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года №647.

— Данный проект подготовлен для того, чтобы увеличить объем средств, которые мы выделили из резервного фонда. Средства увеличиваются на 400 тысяч рублей, — доложила и.о.директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова.

— Два человека мы не учли, — прокомментировал губернатор Михаил Развожаев, уточнив, все ли мобилизованные написали заявления на выплату 200 тысяч рублей.

В ответе Е.Бардаковой прозвучало, что еще есть некоторые моменты.

— На полигоне продолжится эта работа. Плюс по части людей сейчас проводим работу по замене их на других резервистов в связи с выясненными обстоятельствами. Там же несколько человек не поехали, часть вернутся с полигона. Поэтому надо будет по спорным ситуациям пока выплаты не делать, а тем, кто у нас точно по зачислению в часть, начать проводить выплаты, — дал поручение М.Развожаев.

Он также напомнил директору департамента цифрового развития Александре Осиповой о запуске чат-бота для рассмотрения обращений по мобилизации: он должен заработать к вечеру 28 сентября.

— Большое количество обращений у нас сейчас в работе, они поступали по разным каналам. Будем дальше продолжать эту работу, — сказал М.Развожаев.

Частичная мобилизация

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Она коснется отслуживших в армии, в первую очередь тех, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.

Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — около 1% мобилизационного ресурса.