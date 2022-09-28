Международные наблюдатели считают недопустимым их запугивание на Западе

Попытки запугивания и оказания давления на международных наблюдателей со стороны стран Запада являются недопустимыми. Об этом говорится в декларации международных наблюдателей на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которая обнародована на пресс-конференции в Москве.

«Считаем недопустимыми попытки давления и запугивания, направленные на международных наблюдателей со стороны отдельных иностранных правительств и государственных органов ЕС, как противоречащие основополагающим принципам демократии, защиты прав и свобод личности и верховенства права», — говорится в декларации, которую зачитал итальянский наблюдатель Вито Гриттани.

Отмечается, что международные наблюдатели на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получали доступ ко всей информации.

«Международные наблюдатели в течение пяти дней наблюдали за процессом голосования, имея возможность свободно получать информацию, задавать вопросы организаторам и участникам референдумов, общественным наблюдателям, знакомиться с документами и материалами, в том числе процедурой учета голосующих, выдачей бюллетеней, соблюдением тайны голосования и исключения возможности неоднократного голосования, обеспечением сохранности бюллетеней», — цитирует документ ТАСС.