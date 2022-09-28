Лучшими юными водолазами стали юнармейцы из Симферополя и Сочи

Подведены итоги юнармейских игр «Юный водолаз», сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ. В соревнованиях приняли участие более 100 учеников школ из Севастополя, Симферополя и Сочи.

Игры проходили в рамках конкурсного состязания «Глубина» армейских международных игр «АрМИ-2022». Состязались юнармейцы в Севастополе в Школе водолазов и на базе Черноморского высшего военно-морского училища им.П.С.Нахимова.

Участники выявляли лучших в остропке затонувшего предмета на суше (ядро, бочка, труба), одевании гидрокостюма ARO-40, сборке и разборке соединительного узла, одевании водолаза в 3-болтовое вентилируемое снаряжение, одевании водолаза в снаряжение водолазное универсальное с аппаратом АВМ-12К, водолазной эстафете в составе команды.

Юные водолазы выполнили нормативы в снаряжении магазина автомата подводного специального АПС патронами 5.66 мм, снаряжении обоймы патронами 4,5 мм СПС, снаряжении специального водолазного пистолета.

Юнармейцы прошли следующие испытания: «Фланец» — сборка и разборка соединительного узла под водой на время, «Эстафета» — прохождение дистанции в водолазной амуниции с передачей контрольного предмета, «Акватлон» — комплексный вид состязаний, состоящий из нескольких видов заданий проходящие на суше и воде.

В состязаниях на суше лучший результат показали гости из Сочи, второе место у воспитанников севастопольской средней образовательной школы №52 им.Безрукова, третьими стали воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища.

В конкурсных упражнениях на воде безоговорочную победу одержали юнармейцы из симферопольского военно-патриотического клуба «Варяг».

Команды получили дипломы, кубки и призы, победители в индивидуальном первенстве награждены медалями.