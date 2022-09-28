Культурный кластер на мысе Хрустальный освободят от имущественного налога

Депутаты Законодательного собрания Севастополя 27 сентября на первом после каникул заседании городского парламента приняли изменения в законы о транспортном налоге и о налоге на имущество организаций. Законопроект предоставляющий налоговые льготы сразу по двум направлениям представил исполняющий обязанности директора департамента финансов Алексей Плотников.

Льготы для участников испытаний ядерного оружия

Относительно транспортного налога, проектом закона предлагалось дополнить льготную категорию гражданами, принимавшими в составе подразделения особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварии ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах с целью уравнивания их с правами чернобыльцев.

— Данное изменение подготовлено на основании обращения ГОО «Комитет ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации». Выпадающие доходы, исходя из максимальной численности льготников в 140 человек, могут составить до 70 тысяч рублей.

Льготы культурного назначения

Второе предложение было подготовлено в соответствии с поручением правительства РФ регионам, в которых осуществляется строительство культурных центров в рамках федерального проекта «Культурная среда», финансируемого за счет средств федерального бюджета. Предложено предоставить налоговые льготы по налогу на имущество организаций для объектов культурного назначения, входящих в эти культурные кластеры. Данная льгота устанавливается на ограниченный период — не более трех лет и не распространяется на многоквартирные дома и общежития.

«Предоставление данной льготы не приведет к выпадающим доходам», — отметил А.Плотников.

Объединяют необъединяемое

Второе изменение вызвало шумную дискуссию. Депутат от КПРФ Роман Кияшко усомнился в правильности объединения изменений двух разных законов в один законопроект.

Коллегу поддержал депутат Василий Пархоменко. Он предложил обратиться к авторам законопроекта и к правительству с обращением: не объединять необъединяемое.

По его мнению, объединение двух разных изменений делается искусственно. Принятие изменений в закон о имущественном налоге организаций прикрывается благородным и ни у кого не вызывающим сомнения введением льгот для чернобыльцев и участников ядерных испытаний.

Третий депутат-коммунист Сергей Борисов поинтересовался проектной стоимостью культурно-образовательного и музейного комплекса.

— Какова цена и форма собственности предусмотрены для будущего культурно-образовательного и музейного комплекса? Период строительства уже идет не первый месяц, зарегистрировано ли юридическое лицо, которое осуществляет строительство многомиллиардного объекта в Севастополе? Стоит ли на учете и уплачивает ли местные налоги и сборы, идущие в городской бюджет, прежде всего, налог на доходы с физических лиц? — поинтересовался у докладчика парламентарий.

По словам С.Борисова около 100-200 млн рублей в год потеряет город в связи с внесением изменений во второй закон. Также он задался вопросом, почему нарушены права других объектов с аналогичными видами деятельности, исполняющими на сегодняшний день в Севастополе серьезную миссию по военно-патриотическому воспитания молодежи, как пример приводилась 35-я батарея.

В процессе дискуссии выяснилось, что строительство на мысе Хрустальный ведет негосударственная организация, при этом проектная стоимость строительства департаменту финансов неизвестна. По словам А.Плотникова форма собственности построенного объекта будет государственная федеральная. В период строительства головная организация стоит на обособленном подразделении и уплачивает налоги на доходы физических лиц. А вот соисполнителей строительства сейчас проверяет департамент финансов совместно с налоговой инспекцией на предмет уплаты налогов.

Заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова, присутствующая на заседании парламента, также высказалась по законопроекту. Она в очередной раз подтвердила, что все подрядчики, работающие в Севастополе, обязаны зарегистрировать обособленные подразделения и платить налоги. Кроме того С.Пирогова призвала депутатов дифференцировано подходить к вопросу о собственности и честно ответить на риторический вопрос, готов ли город содержать такой большой объект в полном объеме.

В конце прений глава парламента Владимир Немцев подчеркнул, что предлагаемые изменения позволят объектам культурного назначения пройти этап становления, заработав на всю мощность, что даст возможность платить налоги на имущество самостоятельно.

В результате большинством голосов законопроект был принят сразу в двух чтениях.