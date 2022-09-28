К установке мостовых пролетов в Инкермане приступят 10 октября

Строительная готовность путепровода на автодороге Симферополь-Бахчисарай (Инкерманский участок) в настоящее время составляет 45%. Об этом сообщил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя глава гортранса Павел Иено.

По его словам, на объекте ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, линий связи, контактной сети и электрических коммуникаций.

— Произведен полностью демонтаж пролетов строения, выполнены на 100% работы по устройству буронабивных свай. 10 октября начинаем установку первых железобетонных пролетов. Все пролеты заказаны на заводе и изготовлены. На строительную площадку не привозились в связи с тем, что очень сжатое пространство. Они все изготовлены, все находятся на заводе, первая конструкция приезжает 10 октября. Начинаем уже установку, — пояснил П.Иено.

Он также сказал, что работы ведутся в соответствие с графиком, до конца года планируется запустить по путепроводу движение.

— Да, очень ожидаемый объект, мягко говоря, — отреагировал на доклад губернатор Михаил Развожаев, не раз застревавший в пробке на въезде в город.

Заметим, что, несмотря на сложную транспортную обстановку на данном участке дороги из-за ремонта, безопасность объезда через поселок ГРЭС департаментом транспорта и подрядчиком почему-то до сих пор не обеспечена.

Особенно опасно проезжать ГРЭС в темное время суток, когда добровольные помощники из числа местных жителей, организующие реверсивное движение, уже оставляют свой пост.